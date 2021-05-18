Son dönemlerde yenilikçi tasarımlara sahip akıllı telefon modelleri ile gündeme gelen Xiaomi, modüler telefon üzerine çalışıyor gibi gözüküyor. Peki söz konusu patente göre şirketin modüler telefonu nasıl olacak? İşte patent hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

Xiaomi Modüler Telefon Nasıl Olacak?

Xiaomi tarafından alınan patente göz attığımız, cihazın hem üst hem de alt modüllerinin değişebileceği bir tasarım görüyoruz. Patent bir miktar karmaşık gibi gözüküyor olsa da LetsGoDigital tarafından oluşturulan örnek tasarım, bu cihazın nasıl gözükebileceğini bizlere sunuyor.

Modüler tasarıma sahip akıllı telefonlar, uzun bir süredir akıllı telefon üreticilerinin gündeminde yer alıyor. Google, Motorola ve LG gibi şirketlerin bu alanda yaptıkları çalışmalara şahit olduk ancak hiçbiri, dünya genelinde kapsamlı bir modüler telefon çıkarmayı başaramadı.

Modüler telefonlar, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilir olmaları ile öne çıkıyorlar. Örneğin Xiaomi'nin tasarımını ele alalım: Arkada ekran istiyorsanız, buna uygun bir modül alabilirsiniz. Ya da cihazınızın depolama alanını yükseltmek için onu değiştirmeden, sadece modülü değiştirebilirsiniz.

Tabii ki diğer tüm patentlerde de olduğu gibi, bu patentin de asla gerçeğe dönüşmeme ihtimali var. Öte taraftan şirketin şu sıralar ne ile ilgilendiğine yönelik bazı fikirler edinmiş olduk.

Peki siz modüler tasarıma sahip akıllı telefon projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tip cihazlara ihtiyaç var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.