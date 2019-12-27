Xiaomi Nasıl Bu Kadar Hızlı Yükseldi?

Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden bir tanesi olarak kabul edilen Xiaomi, hızlı bir yükseliş yakaladı. Geçtiğimiz günlerde şirket ile ilgili önemli bir rapor hazırlandı. İşte o rapor ile ilgili haberimizin detayları.

Birçok kişi Xiaomi şirketini sadece akıllı telefon üreten bir kuruluş olarak biliyor. Gerçekten de dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan şirket, aynı zamanda çok farklı teknolojiler de pazarlıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde akıllı bir yatak bile satışa sunmuştu.

Xiaomi şirketinin yükselişi iki nedene bağlı

Teknoloji alanında kendisinden sürekli olarak bahsettirmeyi başaran Xiaomi kuruluşunun arkasında iki büyük sır bulunuyor. Bunlardan bir tanesi uygun fiyatken, diğeri ise geniş yelpazede üretilen teknolojik aletler.

Öncelikli olarak Xiaomi kuruluşunun uygun fiyatlarından bahsetmek gerekiyor. Akıllı telefonlardan akıllı yataklara kadar ürettiği bütün araçlarda son derece uygun fiyatlar ortaya koyuyor. Eğer bu şirketin ürettiği akıllı telefon fiyatlarına bakma fırsatı bulduysanız, normalin çok daha altında olduğunu görmeniz mümkün.

Xiaomi şirketini bu kadar ünlü yapan diğer önemli özellik ise, geniş yelpazeye sahip olması. Örneğin Apple bile en fazla Apple Card hizmetini sunmuştu. Ancak Xiaomi neredeyse her alanda teknoloji hizmeti veriyor. Peki sizce Xiaomi şirketinin bu kadar yükselmesinde başka ne tür etkiler olabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.