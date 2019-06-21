Xiaomi’nin 'CC Serisi' Akıllı Telefonları Duyuruldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl Meitu adlı şirketi satın almıştı. Bu iş birliğinin ilk ürününün Xiaomi CC9 ve daha düşük özellikli Xiaomi CC9e olması bekleniyordu. Xiaomi bugün bir duyuru yapacağına dair söz vermişti ve sözünde durdu. Ancak bu duyuru beklenildiği gibi olmadı, yani duyuruda yeni telefonlar tam olarak ortaya çıkmadı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, CC serisi’ni tanıttı fakat açıklamalarında bu adlandırmanın ne anlama geldiği üzerinde durdu. Jun’a göre, CC ifadesi Colorful & Creative (Renkli & Yaratıcı) anlamına geliyor ve Chic & Cool 90 ekibi tarafından geliştirildi. Duyuruda yeni telefonun adının ne anlama geldiği açıklandı fakat telefonun kendisi ortalarda yoktu. Dolayısıyla dönen kameralı CC9’un resmi tanıtım tarihini hala bekliyoruz.

CC9 ifadesindeki 9 rakamı, 2010 yılında kurulan Xiaomi’nin 9. yaşını temsil ediyor. Aslında Xiaomi, şirketin yaşını temsil eden bir adlandırmayı bir akıllı telefonda ilk kez kullanmıyor. Daha önce Xiaomi Mi 7 şirketin 7. yaşını ve geçen yıl piyasaya sürülen Xiaomi Mi 8 de şirketin 8. yaşını temsil ediyordu.

Xiaomi CC akıllı telefonları, Redmi ve Mi telefonlarını takiben şirkete bağlı üçüncü marka olarak gelecek. Bu, sanat öğrencileri tarafından tasarlanan ve 'kendilerini tanımlamak isteyen' genç akım belirleyicilerini hedef alan farklı bir seri olacak. Chic & Cool 90 ekibi yeni cihazı tasarlarken ilk olarak estetik arayışına girdi. Bu, telefonun muhtemelen etkileyici teknik özelliklere daha az odaklanacağı anlamına geliyor.

Lei Jun ayrıca, gençlerin görülüp duyulmaya hevesli olduğunu, fotoğraf çekmeyi ve güzelliklerini herkesle paylaşmayı sevdiklerini de sözlerine ekledi. Yeni telefon, gelişmiş kamera donanımı ve güzellik teknolojisini bir araya getiren Xiaomi X Meitu AI Aesthetics Lab adlı yeni bir estetik konseptine sahip olacak.

Bu muhtemelen Xiaomi’nin, fotoğrafları geliştirmek için Çin’de çok popüler olan güzellik filtresi ve yapay zeka (AI) motoru gibi özelliklerden daha fazlasını sunacağının bir göstergesi. Ancak tüm bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bize zaman gösterecek.