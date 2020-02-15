Xiaomi'nin Çift Ekranlı Modelinin Patenti Onaylandı

Xiaomi'nın yaptığı patent başvurusu ortaya çıktı. Ünlü şirket çift ekranlı bir telefona hazırlanıyor olabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni bir proje için hazırlıklara başlamış görünüyor. Daha öncesinde de birçok kez gördüğümüz bu tasarım aslında hiç gerçekleşmiyor. Ancak Xiaomi bu sefer cidden bu işi başaracak gibi duruyor. Bu proje için patent başvurusu yapan Xiaomi, Temmuz ayında geri dönen başvurusuna onay almayı yeni başardı.

Çift ekranlı telefon tasarımı ile gelmeyi planlayan Xiaomi, bu modelde hem önce hem de arka tarafta bir ekran bulundurmayı düşünüyor. Görsellerdeki çizimlere baktığımızda arka kısımda altta daha küçük bir ekran ve hemen üstünde kamera ve flaş grubu yer alıyor. Ön kısma baktığımızda ise tamamen ekran kaplı olduğunu görüyoruz. Tabii ki ön kısımda ön kamera yok. Çünkü ön kamera ile ilgili bir işiniz olduğunda arkadaki ekranı ön ekran gibi kullanabiliyorsunuz.

Cihazın sağ tarafına yerleştirilen ses kontrol tuşları ve güç tuşu gayet yerlerini belli ederken; Cihazın sol kısmında ayrı bir tuş daha bulunuyor. Tabii ki cihazın tasarımı şuan patent için gönderildiğinden değişkenlik gösterebilir. Cihazın Xiaomi tarafından net olarak üretilip üretilmeyeceği de belli değil.

Ancak piyasadaki en büyük örneği olan Nubia Z20'nin üretilmiş olduğunu göz önünde bulundurursak, Xiaomi bu cihazın üstüne düşerse, cihaz raflarda yerini alabilir. Bakalım Xiaomi net açıklamayı ne zaman yapacak.