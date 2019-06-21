Xiaomi’nin Hedefleri Boyunu Aşmaya Başladı: 3 Yılda Çin Hakimiyeti

Son dönemlerde Çin pazarında birçok şirket önemli sorunlarla boğuşurken, Xiaomi akıllara durgunluk verecek bir hedefin peşine düştü. ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları şirketin gözünü korkutmuş gibi görünüyor. Xiaomi tüm bu olumsuzluklara rağmen, Çin hakimiyeti konusunda ısrarcı. İşte haberimizin detayları.

Şirketin CEO’su Lei Jun ve Xiaomi Çin takımı bir kapalı bir kadro seferberliği toplantısı yaptı ve her şeyin fitilini de bu toplantı ateşlenmiş oldu. Xiaomi kuruluşu, ilk ürünlerini ortaya çıkarmaya başladığı günden bugüne her zaman için Dünya genelinde sektör birinciliğine oynadı. Bu kapalı toplantının hemen ardından 3 yıl içerisinde Çin'in en büyük telefon üreticisi olma planı uygulamaya geçildi.

Xiaomi’nin hedefleri Huawei ile çakışıyor

Lei Jun’un yaptığı konuşmanın bir kısmında CEO Jun, 3 yıl içerisinde Çin'in en büyük üreticisi konumuna ulaşmaktan bahsetti. Bu hedeflere ulaşmak için çevrimdışı marketlere de büyük önem göstereceklerini ifade eden CEO, Xiaomi'nin bu güce sahip olduğunu da söyledi.

Xiaomi'nin Çin'deki en büyük üreticilerden bir tanesi konumuna gelebilmesi için öncelikli olarak Huawei’yi geçmesi gerekiyor.

Dünya çapında Apple ve Samsung gibi kuruluşlara kök söktüren Huawei, çok güçlü bir rakip. Her ne kadar ABD ile aralarında büyük bir gerginlik olsa da, Huawei’nin kolay kolay pes etmeyeceği ortada.

Çin pazarında kapışacak olan Xiaomi ve Huawei ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.