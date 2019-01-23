Xiaomi'nin İki Kere Katlanabilen Ekranlı Telefonu Çok Beğenildi

Bir süredir gündemimizde olan katlanabilir ekranlı telefon çalışmalarına Çinli üretici Xiaomi’nin de katıldığı biliniyordu. Bugün yayınlanan iki kere katlanabilen ekranlı Xiaomi telefon videosu, izleyenler tarafından oldukça beğenildi.

2019’un telefon trendleri arasında ön kameranın ekran arkasına gizlenmesi başıa çekecek gibi dururken, katlanabilir ekran teknolojisi üzerinde de önemli gelişmeler göreceğimiz artık kesinleşti. Yakın zaman önce katlanabilir ekranlı ilk telefonunu tanıtan Samsung, sektördeki ciddi adımlardan bir tanesini atarken, özellikle Çin merkezli şirketlerin konu hakkında uzun yıllardır çalıştıkları biliniyordu. Henüz piyasaya sürülebilecek katlanabilir ekranlı herhangi bir telefon piyasaya çıkmamış olsa da Samsung, 2019 yılında katlanabilir ekranlı telefonunu piyasaya süreceğini dile getirmişti.

Katlanabilir ekran yarışına katılan son isimlerden bir tanesi ise Xiaomi oldu. Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo üzerinden küçük bir prototip videosu yayınlayan Xiaomi, diğer üreticilerin aksine iki kere katlanabilen telefonunu gösterdi. Samsung, LG, Huawei gibi birçok şirketin katlanabilir ekran teknolojisi bir kere eğme üzerine kuruluyken, Xiaomi’nin konsept videosunda telefonun sağdan ve soldan katlanabildiği görüldü.

Xiaomi yeni telefonuna dair başka detay paylaşmazken, videodaki ürünün çalışmaya yakın bir prototip mi yoksa sadece konsept video mu olduğuna dair henüz şirketten açıklama gelmedi.