Xiaomi'nin İkinci 5G'li Telefonu Mi 9S 5G Olabilir

Çinli teknoloji devi Xiaomi, şu anda sadece Mi Mix 3 5G'yi içeren 5G’li akıllı telefon portfolyosunu genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, çok yakında 5G desteğine sahip ikinci amiral gemisini açıklayacak.

Huawei’in ardından Çin’in en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda olan Xiaomi, dünya pazarındaki payını da her geçen gün artırıyor.

Geçtiğimiz şubat ayında 5G’li ilk amiral gemisi Mi Mix 3’ü görücüye çıkaran şirket, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, yakında ikinci 5G cihazını tanıtacağını duyurdu.

Xiaomi, yaklaşmakta olan 5G'li amiral gemisi hakkında hiçbir şey açıklamadı; ancak geçtiğimiz hafta TENAA kayıtlarında M1908F1XE kod adıyla bir Xiaomi cihazı görmüştük.

Söz konusu cihazın, Snapdragon 855+ yonga seti ve 4.000 mAh bataryaya sahip Mi 9S 5G olduğu söyleniyor. Xiaomi’nin yeni amiral gemisiyle ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar; ancak önümüzdeki günlerde akıllı telefon hakkında daha fazla ayrıntıya sahip olmayı bekliyoruz.

Xiaomi Mi Mix 3 Özellikleri ve Fiyatı

İsmi geçmişken, Xiaomi’nin ilk 5G’li akıllı telefonu Mi Mix 3’ü de kısaca hatırlayalım. Mi Mix ailesinin yeni üyesi olarak karşımıza çıkan Xiaomi Mi Mix 3, yüzde 93 gibi müthiş bir ekran / kasa oranına sahip.

Cihazın 24MP + 2MP çift ön kamera kurulumu ekranın altındaki kızaklı bölümüne konumlandırılmış durumda. Mi Mix 3’ün arkasını çevirdiğinizde ise 12MP + 12MP çift kamera sistemiyle karşılaşıyorsunuz.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 845 işlemcisinden alan telefon,10GB’a kadar çıkan RAM’i ve 5G desteği ile rakiplerine meydan okuyor.

Xiaomi Mi Mix 3’ün ülkemizdeki fiyatı varyantlarına göre 4.299 ila 5.129 TL arasında değişiyor.