Xiaomi'nin Kablosuz Şarj Teknolojisi Kabloyu Solladı

Kablosuz şarj teknoloji bugüne kadar hep kablolu şarj teknolojilerinin gerisinde kalmıştı. Son 18 ayda yaşanan teknolojik zıplamanın ilk meyvesi Çinli telefon üreticisi Xiaomi tarafından gösterildi. Xiaomi kablosuz şarj teknolojisi ile kablolu şarjları solladı.

Xiaomi, bugüne kadar kablosuz şarj konusunda öncü şirketlerden olmuş ve ar-ge yatırımlarını bu konu üzerine yoğunlaştırmıştı. Son günlerde yaşanan hızlı gelişim sonrasında şirket, 40W kablosuz şarj seviyesine ulaştıklarını dile getirdi. Şirketin Başkan Yardımcısı Chang Cheng, Çin'de çokça kullanılan anlık mesajlaşma servisi Weibo üzerinden yaptığı açıklama ile daha hızlı çözümleri kullanıcılara ulaştıracak seviyeye geldiklerini bildirdi.

Chang Cheng sadece açıklama ile kalmayarak, şirketin takipçilerine yeni kablosuz şarj hızlarının ne seviyeye geldiğini gösteren bir video da yayınlandı. Videoda yer alan 4,000mAh'lık bataryası olan telefon, yüzde 50 şarj seviyesine sadece 20 dakikada doldurdu.

Huawei'nin en hızlı kablolu şarjı daha önce 4,200mAh büyüklüğündeki bir bataryayı 1 saat içinde tam dolu hale getirerek, önemli bir başarının altına imza atmıştı. Xiaomi ise buna benzer bir gelişmeyi kablosuz şarj üzerinden yakalamayı başardı.

Xiaomi tarafından yapılan yenilik, direkt olarak telefonlara yansımayabilir: Geçtiğimiz yıl yine Xiaomi, 100W kablolu şarj ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. Buna rağmen şirketin ürettiği Mi 10 Pro en fazla 50W kablolu doluma izin veriyordu. Yine son amiral gemisi Mi 10 Pro'da kablosuz şarj üst noktası 30W olarak ayarlanmıştı. Kısaca Xiaomi bunu henüz bütün telefonlarında uygulayacak seviyede olmasa da yapılan geliştirmelerin geldiği noktanın gösterilmesi açısından önemli bir gösterge oldu.