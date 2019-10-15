Xiaomi'nin Lansman Videosu Huawei Görselinden Dolayı Kaldırıldı!

Geçtiğimiz haftalarda Mi 9 Pro 5G ve Mi Mix Alpha modellerini tanıtan Xiaomi, söz konusu lansmanı YouTube üzerinden canlı olarak yayınlamıştı. Xiaomi'nin yayınladığı video, telif ihlali nedeni ile platformdan silindi.

Huawei Mate 30 Pro Görseli Kullandılar

Lansman sırasında tanıttığı akıllı telefon modellerinin ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamak isteyen şirket, yeni modellerini başka markalara ait modeller ile de sık sık kıyaslama içerisine soktu. Ancak şirketin Huawei Mate 30 Pro tarafında önemli bir sorun yaşadığını söyleyebiliriz.

Lansman sırasında kullanılan Mate 30 Pro görselinin Techgarage tarafından hazırlandığının fark edilmesinin ardından, yayınlanan lansman videosu platformdan kaldırıldı. Normal şartlarda resmi olarak yayınlanan ürün görsellerini kullanması gereken Xiaomi ekibi, bu noktada görseli kimden aldığına pek dikkat etmemiş gibi gözüküyor.

Xiaomi tarafından şu ana kadar konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Şirketin bu durum hakkında neler söyleyeceği ise merakla bekleniyor. Videonun güncel durumuna göz atmak isterseniz, hemen aşağıdaki görüntüye bakabilirsiniz.