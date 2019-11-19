Xiaomi'nin Mi Reader Adlı Kitap Okuyucusu Ortaya Çıktı!

Xiaomi, yeni bir cihaz ile karşımıza geliyor. İşte Xiaomi'nin E-kitap okuyucusu Xiaomi Mi Reader!

Xiaomi yeni bir teknoloji ile daha karşımıza çıkıyor. Çinli şirket geçtiğimiz dönemlerde yeni bir E-kitap okuyucu üzerinde çalıştığını çıtlatmıştı. Şimdi ise Xiaomi bu modelini tanıtıyor. Xiaomi'nin bu modelinin piyasadaki diğer cihazlara rakip olacağı belirtiliyor. Hem de dişli bir rakip.

Xiaomi Mi Reader piyasaya hızlı bir giriş yaptı. İçerisinde 1.8GHz hızında çalışan dört çekirdekli Allwinner B300 yonga setini barındıran cihaz, bu işlemciyi 1GB RAM bellek ile destekliyor. Sistemin çalışır hale gelmesini ise Android 8.1 Oreo işletim sistemi sağlıyor. Depolama kısmında ise 16GB'lık bir harddisk yer alıyor.

6 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyan Xiaomi Mi Reader, 212 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yine aynı ekranda 24 farklı parlaklık modu bulunuyor. Bu da cihazı her ortamda rahatlıkla kullanmanızı sağlıyor. Aynı zamanda LED okuma ışığı da cihaz üzerinde mevcut. 1800mAh'lik bataryaya sahip olan Mi Reader, aynı zamanda USB Type-C destekli. 20 Kasım'dan itibaren satışta olması beklenen cihazın fiyatı ise 83-85 Dolar olarak belirlenmiş. Yani yaklaşık 485TL.