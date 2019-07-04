Xiaomi'nin Mimoji Özelliği Apple Kopyası mı?

Çinli üretici Xiaomi, kişiselleştirilmiş 3D avatar yaratabileceğiniz Mimoji özelliğini tanıttı. Daha önceden Apple, Samsung, Microsoft gibi markaların da sunduğu özelleştirilmiş 3D avatarların Mimoji sürümü Apple'dan kopyalanmış gibi.

Xiaomi geçmişte hiç durmadan Apple'ı kopyalamakla suçlanmış ve şirketin tasarımlarını çalmıştı. Şimdi ise Xiaomi'nin sunduğu yeni Mimoji'de de kopyalama işi biraz abartılmış gibi gözüküyor. Apple'ın Memojisindeki karakterleri kopyalayan Xiaomi kendi karakterlerine yalnızca gözlük ve sakal eklemiş.

Fakat Apple'ın özelleştirilebilir avatar pazarında tek olmadığını söyleyelim. Samsung ve Microsoft, Apple'dan önce bu özelliği kullanıyordu. Ancak Xiaomi'nin tasarımları, iPhone'larda da bulabileceklerinize benziyor. Mimoji ve Memoji arasındaki en büyük fark daha çok sayıda şapka ve gözlük seçeneği. Fakat bunun da Çinliler için kültürel bir tarz olduğu belirtiliyor.

Xiaomi Kopyalama İddialarına Yanıt Verdi

iPhone tasarımları, AirPod'un kendisini ve iOS özelliklerini kopyalamakla suçlanan Xiaomi, Mimoji hakkında açıklama yapmaktan kaçınmadı. Çinli şirket Weibo üzerinden Apple’ı kopyalamadığını, bu söylentiyi yayan kuruluşlara da gerekli işlemlerin yapılacağı ifade etti. Xiaomi açıklamasında Mimojinin geçtiğimiz yıldan beri beta aşamasında olduğunu hatırlattı.