Xiaomi'nin Oyuncu Telefonu Black Shark 2 Pro Satışta, İşte Fiyatı!

Xiaomi, yaz aylarında duyurduğu oyuncu telefonu Black Shark 2 Pro’yu Çin’de satışa sundu. Sadece donanımıyla değil, tasarımıyla da oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran Xiaomi Black Shark 2 Pro fiyatı haberimizde.

Xiaomi Black Shark 2 Pro Fiyatı

Türkiye pazarında etkili isimlerden Xiaomi, Black Shark 2 Pro adını verdiği oyunculara özel akıllı telefonunu yazın duyurmuştu. 6.39 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemci, 12GB RAM, 256GB’a kadar dahili depolama, UFS 3.0, 20 megapiksel selfie ve 48 megapiksel ve 12 megapiksel olmak üzere iki arka kamera, 27W hızlı şarjı destekleyen 4000 mAh batarya, ekrandan parmak izi okuyucusu ile gelen özellikle siyah-yeşil rengiyle kendisine hayran bırakan telefon ön siparişe açıldı. Xiaomi’nin Çin’deki resmi online mağazası üzerinde sadece 8GB + 12GB modelin satışta olması şaşırtıcı. Hatırlayacağınız üzere telefonun 12GB + 128GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB modelleri de bulunuyor. Hatta fiyatları bile açıklanmıştı. Ancak şu anda sadece 8GB RAM’li 128GB dahili hafızalı modeli ve sadece elektrik siyahı rengi bulunabiliyor. Bu modelin fiyatı 2699 Yuan (yaklaşık 391 dolar)

Xiaomi Black Shark 3 Geliyor!

Xiaomi Black Shark 3 modelinin de çok yakında çıkış yapacağı söylentileri var. Çift mod 5G bağlantısını destekleyeceği tahmin edilen telefonun kalbinde Snapdragon 865 olacak. 120Hz yenileme hızına sahip ve Quad HD+ çözünürlüğe çıkabilen ekrana sahip olacağı söylenen telefon, 16GB RAM’e sahip ilk akıllı telefon olarak çıkış yapabilir. Black Shark 3, 2020’nin ilk çeyreğinde tanıtılabilir.