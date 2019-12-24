Xiaomi'nin "Pes Artık" Dedirten Sekiz Garip Ürünü!

Xiaomi tarafından satılan ve görenlerin kafasında büyük soru işaretleri yaratan sekiz garip ürünü sizler için derledik.

Xiaomi Tarafından Satılan Tuhaf Ürünler

Günümüzde Xiaomi denildiği zaman pek çok kişinin kafasında uygun fiyata iyi performans sunan akıllı telefon üreticisi canlanacaktır. Ancak şirket aynı zamanda geniş akıllı ürün ekosistemi ile de bilinir. Asıl olarak Çin sınırları içerisinde şovunu yapan şirket, Hindistan ve bazı Avrupa ülkelerinde de bu yönde adımlarını atıyor.

Hem tuhaf hem de şaşırtıcı derecede kullanışlı olan bazı Xiaomi ürünlerini sizler için derledik.

Bu ürünlerden ilki Xiaomi Mijia Smart Translator olarak öne çıkıyor. Bu ürün adından da anlaşılabileceği gibi anlık çevirmen özelliğine sahip. 4.1 inç boyutunda ekran, birkaç mikrofon ve arkada bir kamera ile gelen bu cihaz hem metinleri hem de sesi 18 farklı dilde çevirebiliyor. En azından iddiaları bu yönde.

Xiaomi Walkie - Talkie isimli telsiz bu listenin ikinci ürünü. Şirketin neden telsiz yaptığı aklınızı kurcalıyor olabilir. Çünkü neden yapmasın. Hemen yukarıdaki görselde gördüğünüz ikinci nesil ürün yaklaşık beş km menzil iddiası ile geliyor. Ayrıca FM Radyo ve Bluetooth teknolojisi de cihazın içerisinde yer alıyor.

Şimdi sırada sabunluk var. Evet, özel bir adı yok. Dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından birisisiniz ve sabunluk yapıyorsunuz, çılgınca. Ama işte buradayız. Sabunluk entegre edilmiş kızılötesi sensör ile birlikte gelir. Elinizi altına uzatın ve sabun bıraksın. Yeterince zarif, basit ve anlaşılır.

Xiaomi Mijia Nose Hair Trimmer, ya da kısaca burun kılı alıcı. Kendi başına yüksek teknoloji ürünü olmasa da yeterince tuhaf. Bu nedenle listeye koymak için yeterli.

Az önceki sabunluğa benzeyen bir diğer ürün ise akıllı musluk olarak öne çıkıyor. Sabunlukta olduğu gibi musluk eklentisi elinizi algılamak ve su akışını kontrol etmek için kızılötesi sensörlere yer verir. Bir kere açtığınızda üç dakika boyunca su akışına izin verecektir. Bununla birlikte erken kapatmak için elinizi hareket ettirmeniz yeterli. Pek çok durumda faydalı bir ürün olduğunu söylemek mümkün.

Ninebot Unicycle ile birlikte nihayet gerçekten tuhaf bir ürün görmüş oluyoruz. Adından ve tasarımından da anlaşılabileceği gibi bu 25 derecelik bir eğime kadar tırmanabilen motorlu bir tekerlektir. 45 km / s limiti ile oldukça tehlikeli olabilen bu ürün için şirket azami 20 km / s hız yapın uyarısında da bulunuyor. Dolu batarya ile 90 km menzile sahip olduğunu da belirtelim.

Xiaomi uzun yıllardır kentsel hareketlilik girişimlerine büyük yatırımlar yapıyor. Buna potansiyel olarak ölüm saçan Mijia Balance Wheel de dahil. Bu ürün 12 km / s hızlarına ulaşabiliyor ki bu da bu ürünün üstünde ulaşabilmek isteyeceğim hızdan 12 km daha fazla. Ayağınızı saran herhangi bir kayış olmadığından dolayı hareket halindeki dengeniz yeteneklerinize bağlı olarak şekillenecektir.

Yaklaşık 100 kilo taşıma kapasitesi ve 45 dakika çalışma süresi ile birlikte kısa mesafeler için iyi bir çözüm sunabilir. Tabii bunları kullanabilecek kadar cesur kişiler için.

Eğer Mijia Balance Wheel kullanırken hayatta kaldıysanız bunu bir şişe şarap ile kutlamak isteyebilirsiniz. Bunun için şirketin şarap açacağı yardımınıza koşuyor. Diğer çoğu Xiaomi ürünü gibi bu da son derece zarif çözümler sunar. Bir şişe şarabı yaklaşık 6 saniye içerisinde açabilen motorlu türbişon. Bu arada mantarlarla uğraşmak istemezseniz şirketin mantar sattığını da belirtelim.

Xiaomi bu ve benzeri binlerce farklı ürün üretiyor. Bunların çoğunu ülkemizde görmesek de başta da bahsettiğimiz gibi özellikle Çin gibi ülkelerde oldukça önemli rol oynuyor.