Xiaomi’nin Yeni Amiral Gemisinden 'Periskop Kamera' Sürprizi

Periskop kameralarını ilk kez 2019’da Huawei P30 ve Oppo Reno 10x zoom modellerinde görmüştük. Görünüşe göre Xiaomi de bu akıma katılmak istiyor.

2 Temmuz'da Çin Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından onaylanan yeni bir patent başvurusu, Xiaomi’nin yaklaşmakta olan telefoto uyarlamalı cihazının önemli detaylarını ortaya çıkarıyor.

Söz konusu patentte, bir ana kamera ve buna dik olarak yerleştirilen en az bir tamamlayıcı periskop lensin kombinasyonu tarif ediliyor. Işığın kırılması sayesinde periskop lens, telefonun ve birincil kameranın boyutunu arttırmadan çeşitli oranlarda zumlama işlemleri yapabilecek.

Xiaomi Mi Mix 4 Olabilir

Bunun sonucunda optik görüntü sabitleme ve kayıpsız zumlama elde edilecek. Huawei ve Oppo'nun şu anki cihazlarında 125 mm ve 135 mm odak uzaklığına kadar çıkılıyor. Dolayısıyla Xiaomi’nin yeni telefonunun da buna benzer aralıkta bir odak uzaklığıyla gelmesini bekliyoruz.

Spekülasyonlara göre, Xiaomi Mi Mix 4 olacağı rivayet edilen bu model, 64 MP Samsung GW1 ünitesinden daha iyi olan yeni bir kamera ile birlikte yeni periskop lensine sahip olarak gelecek ilk Xiaomi cihazı olabilir.