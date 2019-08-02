Xiaomi'nin Yeni Oyuncu Bilgisayarı Göründü

Bir süredir eski model Mi Gaming laptop'unu yenileyeceği iddia edilen Xiaomi'nin Çin'deki etkinlikte yeni bilgisayarı ortaya çıktı. İşte 2019 model güçlendirilmiş ve yenilenmiş Mi Gaming laptop:

ChinaJoy 2019 etkinliğinde Intel standından kullanıcılara sunulan yeni Mi Gaming laptop'un tasarımına bakıldığında, önceki Mi Gaming dizüstü bilgisayarlarla aynı çizgilere sahip gibi görünüyor.

2019 Mi Gaming bilgisayarda 9. Nesil Intel Core i7-9750H işlemci ve en yeni NVIDIA GeForce RTX 2060 GPU bulunuyor. Ayrıca tam olarak boyutu bilinmeyen 144MHZ yenileme hızına sahip ekranıyla da göz dolduran Mi Gaming Laptop'un 16GB RAM ve 512GB SSD ile geldiğini de belirtelim.

2019 Mi Gaming Laptop çok şaşırtıcı özelliklere sahip olmamasına rağmen önceki oyuncu dizüstü bilgisayarları gibi gerçekten iyi performans gösterecek. Birkaç hafta içerisinde global lansmanı yapılması beklenen cihazın tüm özelliklerini lansmanla birlikte öğrenmiş olacağız.

Ayrıca daha önceden ülkemize gelmeyen Mi Gaming laptop'un bu yılki geleceği de belirsiz. Fiyat konusunda bilgilendirmede bulunmayan Xiaomi'nin ülkemizdeki oyuncu kitlesine yanıt vermesi muhtemel. Peki ya siz yeni Mi Gaming Laptop'u nasıl buldunuz?