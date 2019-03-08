Xiaomi'nin Yeni Oyuncu Telefonu Black Shark 2 Satışa Çıkıyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyuncu telefonu Black Shark 2’in çıkış tarihi belli oldu. Halefine göre çok daha güçlü özelliklere sahip olan cihaz, 18 Mart’ta kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Çin'in en büyük üçüncü, dünyanın ise en büyük dördüncü telefon üreticisi olan Xiaomi, oyunculara hitap eden yeni telefonu Black Shark 2’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Oyuncu telefonu serisi Black Shark’ın ilk modelini geçtiğimiz yıl tanıtan Xiaomi, Razer’ın hakim olduğu piyasaya yeni bir soluk getirmişti. Beklenenin çok üstünde donanımsal özellikleri sunan Black Shark, yeni nesil modeli ile iddiasını sürdürmek istiyor.

Black Shark 2 Kullanıcılara Neler Sunacak?

GSM Arena ’ya göre Xiaomi, yeni oyuncu telefonu Black Shark 2’yi 18 Mart’ta piyasaya sürecek. Cihaz hakkında bildiklerimiz şu an için oldukça sınırlı; ancak yeni nesil Black Shark, Helo 845 kullanan halefinin aksine Qualcomm imzalı Snapdragon 855 yonga setiyle gelecek.

10GB RAM ve 12GB RAM olmak gibi iki farklı opsiyona sahip olması beklenen Black Shark 2, yeni Liquid Cool 3.0 ile güçlendirilecek ve 27W’a kadar hızlı şarj ile desteklenecek. Bu değer, serinin bir önceki modelinde 18W seviyesindeydi.

GSM Arena, Xiaomi’nin promosyon kampanyasının bir parçası olarak Şangay’da çok gizli bir deneyim alanı kurduğunu söylüyor. Telefon için belirlenen slogan ise şu şekilde: “Hem sağlam hem de çılgınca”

Black Shark 2 muhtemelen ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. Kısa bir zaman sonra Avrupalı kullanıcıların da beğenisine sunulacak olan telefon, aynı zamanda Hindistan pazarına da yelken açacak.

Xiaomi’nin yeni oyuncu telefonuna dair detayları, önümüzdeki günlerde düzenlenecek lansmanla öğreneceğiz.