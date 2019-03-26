Xiaomi'nin Yeni Şarj Teknolojisi 4000mAh Bataryayı 17 dk'da Şarj Edebiliyor

Akıllı telefonlar her geçen gün daha da güçleniyor ve bu durum kullanıcıların daha büyük pillere ihtiyaç duyması anlamına geliyor. Son yıllarda çıkan hızlı şarj bazı durumlarda kurtarıcı olsa da Xiaomi'nin yeni teknolojisi sınırları zorlayacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin super charge turbo adını verdiği teknoloji sayesinde telefonlara 100W güç verilebiliyor. Normal hızlı şarj teknolojisinden neredeyse iki kat daha güçlü olan bu teknoloji sayesinde 4000mAh bataryalık bir cihazın sıfırdan yüze şarj olması için yalnızca 17 dakika yeterli oluyor.

Şirket tarafından Weibo'ya yüklenen videoda ortaya çıkan bu teknoloji hiç şüphesiz ki kullanıcıların ilgisini çekti. Daha önceden Mate X'in 4500mAh pilini doldurabilmek için 55W şarj cihazı geliştiren Huawei, böylelikle geri planda kalacak gibi görünüyor. Özellikle powerbank ile dolaşmak istemeyen kullanıcılara çözüm üreten super charge turbo teknolojisi, akıllarda bazı soru işaretleri de oluşturmuş durumda.

100W Şarj Cihazı Ne Kadar Güvenilir Olabilir?

Güvenlik konusunda endişe duyan pek çok akıllı telefon sahibi, bu kadar hızlı şarjın normal olamayacağını düşünüyor. Bataryanın bu güce dayanamadan iflas edebileceği ifade ediliyorken, yeni cihazların bu teknolojiye ayak uydurmasının biraz daha zaman alacağını söylemek lazım. Peki ya siz Xiaomi'nin hızlı şarj teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz?