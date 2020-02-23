Xiaomi’nin Yeni SIM Kartı Aynı Zamanda microSD Kart Olarak Çalışacak!

Günümüzde birçok telefonun microSD kart slotu olmadan piyasaya sürüldüğüne şahit oluyoruz. Birçok kullanıcı genişletilebilir depolama alanlarını faydalı bulsa da, bazı üreticiler telefonlarına bu özelliği eklemeyi reddediyor. Çünkü bunun cihazlarda fazla yer kapladığını ve bu yerin daha faydalı özelliklerle doldurulabileceğini düşünüyorlar. Neyse ki Xiaomi’nin bunun için yeni bir çözümü var.

Her telefon bir SIM kart slotuna mutlaka ihtiyaç duyar, o zaman neden o SIM kart aynı zamanda bir microSD kart olarak çalışmasın? Bu sayede telefonda fazladan yer kaplayan ayrı bir microSD kart slotuna da ihtiyaç kalmaz.

IT Home tarafından keşfedilen yeni bir patent, Xiaomi’nin böyle bir ürün üzerinde nasıl çalıştığını gösteriyor. Buna göre, yeni kartın bir tarafı normal bir SIM kart gibi işlev görürken diğer tarafı microSD kart gibi çalışacak. Ancak böyle bir kartın çalışabilmesi için, kartın her iki tarafını da okuyabilen özel bir SIM kart slotuna da ihtiyaç duyulacak.

Xiaomi’nin böyle bir ürün geliştirmek üzere çalışıyor olması iyi bir haber olsa da patentin tasarımına bakıldığında, bu yeni SIM kartın maalesef sadece Xiaomi cihazlarına özel olabileceği görülüyor. Başka bir deyişle bu, şu anda diğer şirketlerin kullandığı bir microSD teknolojisi olmadığı için, sadece Xiaomi telefonlarında kullanılabilen bir özellik olarak gelebilir.

Bu oldukça parlak bir fikir olsa da aynı zamanda çok geç kalınmış da olabilir. Çünkü akıllı telefonlarda eSIM teknolojisi giderek daha popüler hale geliyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde artık telefonlarda fiziksel bir SIM kart görmeyebiliriz. Yine de bu sayede Xiaomi, genişletilebilir depolama alanı arayan kullanıcıların Xiaomi ürünlerini tercih etmesini sağlayabilir.