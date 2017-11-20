Xiaomi'nin Yeni Ürünleri Amazon'da Satışta

Xiaomi’yi çoğumuz Çinli akıllı telefon üreticisi olarak biliyoruz ancak şirketin farklı kategorilerde yüzlerce ürünü bulunuyor. Türkiye’de fiyat performans ürünü arayanların bir numaralı tercih Xiaomi, tatilde kullanılabilecek 5 yeni ürününü satışa sundu.

Ülkemizde yüksek kalitede uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri, powerbank ve kulaklıklarıyla konuşulan Xiaomi, tatil sezonu öncesi 5 yeni ürününü Amazon üzerinden satışa çıkardı.

23.88MP kalitede 360 derece panorama kaydına imkan veren IP67 sertifikalı kamera Xiaomi Mi Sphere Camera, yaklaşık 1000 parçadan oluşan telefon uygulaması aracılığıyla programlanabilir robot Mi Robot Builder Kit, müzik dinlemeyi sevenler için etkileyici HiFi deneyimi ve güçlü baslarının yanında yüksek performanslı ses sunan kulak çevresi kulaklık Xiaomi Mi Headphones ve fiyatına göre oldukça güzel ses veren kulak içi kulaklık Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro, mobil cihazlarınızın yanı sıra bilgisayarınızı şarj edebileceğiniz 10000 mAh kapasiteli USB Type-C powerbank Xiaomi Power Bank Pro, şu anda Amazon üzerinde bulunabilir yeni Xiaomi ürünleri arasında.

Xiaomi Mi Sphere Camera

Türkiye’ye de resmi olarak gelmesini dört gözle beklediğimiz Xiaomi’nin online mağazasına göz atmak isterseniz http://www.mi.com/en/ adresini ziyaret edebilirsiniz.