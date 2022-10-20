Xiaomi Note 12 Serisi Geliyor: Note 12 Pro ve 12 Pro Plus

Xiaomi, bir poster paylaşımı Note 12 serisinin satışa çıkacağını resmi olarak duyurdu. Ekim ayı bitmeden kullanıcı ile buluşması beklenen serideki telefonlar, ilke imza atacak iki farklı özelliğe sahip olacak.

Bu özelliklerden birisinin MediaTek Dimensity 1080 işlemciye sahip olması. Bir diğer ilk ise hızlı şarj serinin tüm telefonlarında 210W güç ile dolum sağlayacak. İddialara göre serideki telefonların adı şu şekilde: Note 12, Note 12 Pro ve Note 12 Pro+

Xiaomi'den Yeni Akıllı Telefonlar Geliyor

Xiaomi'nin yeni gelecek olan telefon modelleri 67W, 120W ve 210W hızlı şarj ile hazırlanıyor. Markanın seriye 12 Pro Ultra modelini dahil edip etmeyeceği konusunda bir netlik bulunuyor.

2022 bitmeden markadan Xiaomi 13 ve 13 Pro telefon modelleri ile gelecek. Yapılan paylaşıma göre küresel pazarda üst seviye amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra modeli olacak. Leica imzası taşıyan kameraların bulunacağı telefon modellerinin birçok özelliği ortaya çıkmıştı.

Bir başka seri Xiaomi 12T ve 12T Pro telefon modelleri de yakında Türkiye pazarında kullanıcıları ile buluşacak.