Xiaomi Ön Kamerada Yeni Bir Dönem Başlatabilir

Xiaomi aldığı yeni patent ile birlikte ön kamerada yeni bir dönem başlatabilir!

Ekran Altı Kamera Teknolojisi Geliştiriyor

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan raporda Samsung tarafında ekran altı kamera teknolojisi için çalışmaların başlatıldığını görmüştük. Yeni kameralar için seri üretime başlayan şirket görünüşe göre yalnız değil.

Xiaomi ilk kez Haziran ayında ekran altı kamera çalışmaları hakkında ilk görüntüleri yayınlamıştı. Bu görüntüler ise Oppo'nun benzer bir teknoloji için planlarını açıklamasının hemen ardından gelmişti. En son raporlarla birlikte Xiaomi tarafından 30 Eylül tarihinde alınan ekran altı kamera patentini bir daha görüyoruz.

CNIPA tarafından verilen patent aynı zamanda çift ön kamera içeriyor.

Akıllı telefon üreticilerinin bu tür çözümleri ile birlikte ekran / gövde oranlarında önemli iyileştirmeler yapılabiliyor.

Xiaomi tarafından alınan bu patent, mevcut hali ile birlikte şeffaf ekranlarda çalışacak şekilde düzenleniyor. Ancak ekran panelinin görüntü kalitesini etkilemesi nedeniyle üreticilerin kamera kalitesini en üst seviyeye nasıl çıkaracaklarını bulmaları gerekli.

Hala olgunlaşmamış olan bu teknolojiyi amiral gemisi segmentinden önce giriş ve orta segment modellerde görmeyi beklememiz mümkün. Sonuç olarak şirketin premium segment ürünlerini yeni ve hazır olmayan bu teknoloji ile riske atması kolay bir seçenek değil.