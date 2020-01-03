Xiaomi Önemli Bir Transfere İmza Attı!

Akıllı telefon sektörünün yükselen yıldızlarından birisi olan Xiaomi yaptığı açıklamada Lenovo tarafında önemli bir ismi bünyesine kattığını belirtti.

Chang Cheng

Lenovo Akıllı Telefon Bölüm Başkanı Chang Cheng yaklaşık olarak yirmi sene gibi uzun bir süredir çalıştığı Lenovo'dan ayrılarak rakip şirket Xiaomi'ye transfer oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Cheng, takipçileri ile girdiği esprili diyaloglar ile de tanınan birisi.

Bundan böyle Xiaomi Başkan Yardımcısı Chang Cheng olarak bahsedeceğimiz Cheng, Lenovo'da oldukça başarılı işlere imza atmıştı. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde P1, P2, K6 gibi akıllı telefon serileri ile karşımıza çıkan Lenovo, Motorola adı altında devam edene kadar oldukça başarılı satış miktarlarına ulaşmayı başarmıştı.

Lenovo İtiraz Etti

Bu transfer Xiaomi için mutlu edici olsa da bazı itirazlar bulunuyor ve aslında uzun süre devam edecek yasal bir savaşın temelleri atılmış olabilir.

Lenovo yaptığı açıklamada Cheng tarafından atılan bu adımın iş sözleşmesine uygun olmadığını vurguluyor. Genel olarak hem yurt dışında hem de ülkemizde yöneticilerin işten ayrıldıktan sonra rakip bir firmayaya gitmeyeceği yönünde bir anlaşma yapılır. Muhtemelen Chang ile Lenovo arasında da bu yönde bir anlaşma söz konusu olabilir.

Xiaomi bu yönde herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirtse de Lenovo gerçekten bir şart ihlali varsa yasal işlemleri uygulamaya koyacaktır. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.