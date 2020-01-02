Xiaomi, Oppo ve Vivo Güçlerini Birleştirdi!

Xiaomi, Oppo ve Vivo yaptıkları iş birliği ile birlikte kendi modelleri arasında hızlı dosya transferi yapabilmenin önünü açtı.

Hızlı Dosya Transferi

Geçtiğimiz dönemlerde açıklama yapan üç şirket, kendi aralarında hızlı dosya transferi için imkan sunacak bir altyapı üzerinde ortak çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı. Şimdi bu altyapının önemli bir kısmı tamamlanmış gibi gözüküyor. Markalara ait bazı modeller için bu teknoloji kullanıma sunuldu.

Eşleştirme ve dosya transferi işlemleri için Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarından faydalanan bu protokol 20 MB / saniye hızlarına kadar veri aktarımına imkan sunuyor.

Söz konusu teknoloji bu üç şirket tarafından geliştirilmiş olsa da diğer markaların da bu altyapıya katılabilmesi için açık bir kapı bulunuyor. Apple tarafında AirDrop, Android tarafında Android Beam ve hatta Xiaomi tarafında ShareMe benzeri çözümler bulunuyorken bu yeni servisin hangi konularda farklılık yaratacağı şu aşamada bilinmiyor.

Yeni teknolojinin beta sürümünün diğer cihazlar için bu ay sonuna kadar yayınlanmasını beklememiz mümkün. Buna karşın bazı söylentiler bu servisin yalnızca Çin civarlarında kullanılabileceğini işaret ediyor. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edin.