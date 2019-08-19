Xiaomi, Oppo ve Vivo Telefonlar Arasında Dosya Transferi Yapılacak

Xiaomi, Oppo ve Vivo, cihazlar arasında dosya transfer sistemi geliştirmek için iş birliği yaptıklarını duyurdu. Çinli şirketler Apple'da bulunan hızlı dosya paylaşım özelliği olan AirDrop'a rakip olacak.

Xiaomi, Oppo ve Vivo marka akıllı telefonlar arasında hızlıca dosya paylaşılabilecek. Xiaomi'ye göre cihazlar dosya paylaşımı yaparken çok fazla pil tüketimi yapmayacak. Dosya aktarımında 4G teknolojisi yerine Bluetooth teknolojisi kullanılmakta.

Cihazlar arasında saniyede 20 MB dosya aktarımı yapılabilen sistem şu anda beta aşamasında. Yapılan açıklamalara göre, 720p çözünürlükte bir film iki dakikadan daha kısa bir sürede cihazlara aktarılabilecek.

Xiaomi dosya transfer sistemine diğer markaların da dahil olması için davetler göndermekte. Realme ve Redmi gibi markaların da bu sisteme dahil olacağı gelen sızıntılar arasında yer almakta.

Hatırlarsınız ki Google, Android telefon sahiplerinin Bluetooth kullanarak fotoğraf, metin ve diğer dosyaları kablosuz olarak yakındaki cihazlara iletmelerini sağlayacak "Hızlı Paylaş" adlı yeni bir özelliği test ettiğini duyurmuştu. Google henüz 'Hızlı Paylaş' özelliğini yayına almış değil.

Görünüşe göre Çinli şirketler Google'dan önce dosya transfer sistemini yayına alacak. Xiaomi, dosya transfer sisteminin beta sürümünün bu ay sonuna kadar tüm kullanıcılara açılacağını söyledi.

Xiaomi'nin önderliğinde kurulan dosya transfer sistemine Huawei'nin de dahil olup olmayacağı bilinmiyor.