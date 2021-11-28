Xiaomi Otomobil Fabrikası İçin Tarih Verdi: Yılda 300.000 Araba

Çinli elektronik üreticisi Xiaomi, Pekin'de yıllık üç yüz bin araç kapasiteli bir otomobil üretim tesisi kurmayı planlıyor. Xiaomi otomobil fabrikası için tarih vermeyi de ihmal etmedi.

Duyuru, Cumartesi günü şirket ile Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi yönetim komitesi arasında gerçekleşen imza töreninde yapıldı.

Xinhua haber ajansının bildirdiği anlaşmaya göre Xiaomi, Geliştirme Bölgesi'ndeki otomobil üretim üssü için iş merkezi, satış merkezi ve Ar-Ge merkezi kuracak.

Otomobil fabrikası, her biri yıllık 150.000 araç üretim kapasitesine sahip fabrikayı iki aşamada inşa edilecek. İlk otomobilin 2024 yılında üretim hattından çıkması bekleniyor.

Şirket, şu anda 300 çalışanı olduğunu ve Xiaomi şirket grubunun kurucusu ve CEO'su Lei Jun tarafından yönetildiğini söyledi.

Xiaomi otomobil fabrikası için tarih netleşti

Mart ayında Pekin merkezli firma, bir elektrikli otomobil işi başlatmayı ve önümüzdeki on yıl içinde 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Xiaomi, elektrikli araç ekibinin son beş ayda "büyük miktarda kullanıcı araştırması yürüttüğünü" dile getirdi. Raporda, "elektrikli araba ürün tanımı ve ekip oluşumunda ilerlemeye devam ederken" sektör ortaklarını da ziyaret ettiği belirtildi.

İşletmenin henüz resmi bir araba modeli açıklamadığını da hatırlatmak gerekiyor. Ancak daha önce elektrikli araba Xiaomi M1 render görselleri Xiaomi topluluğunda ortaya çıkmıştı.

Xiaomi topluluğundaki bir kullanıcı, Xiaomi elektrikli otomobil M1'in birkaç görüntüsünü yayınladı. Görünüşe göre Xiaomi, elektrikli otomobil M1 ile aerodinamik bir gövde tasarımı benimsiyor. Ön tasarım basit ve şık görünüyor ve tekerlekler benzersiz bir dokuya sahip. Dolayısıyla gelecek model benzer bir görünüme sahipse yeni müşterileri çekmek oldukça kolay gibi.

Konfigürasyona gelince Xiaomi elektrikli otomobil M1, MIUI For Car sistemini çalıştıracak. Akıllı bir kontrol, otomatik destekli sürüş, Xiao Ai sesli asistanı, büyük bir holografik merkezi kontrol ekranı gibi teknolojik destekleri de sağlayacaktır. Ayrıca 5 dakika şarj ile pil ömrünün 1000 kilometreye ulaşabileceği iddia edildi.

Son zamanlarda Xiaomi, elektrikli araç işinin teknolojik rekabet gücünü artırmak için otonom sürüş firması Deepmotion'ı yaklaşık 77.37 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

Akıllı telefonları ve internete bağlı diğer donanımlarıyla tanınan Xiaomi, Çin'de Nio ve Xpeng gibi start-up'ların yanı sıra Tesla ve Warren Buffett destekli Çinli otomobil üreticisi BYD gibi yerleşik oyuncular arasında inanılmaz kalabalık bir alana atlıyor.