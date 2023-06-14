Beklenen Oldu: Xiaomi Otomobili Yola Çıkıyor!

Akıllı cihazlarıyla bilinen Xiaomi, birçok teknoloji alanında üretim tecrübesinden sonra otomotiv sektörüne giriş yapıyor. Araba markalarının elektrikli araba üretimi yarışına katılmak isteyen teknoloji şirketi, çalışmalarını hızlandırdı.

Xiaomi Test Denemelerine Başladı

Elektrikli araç piyasasına yeni bir fikir ortaya koyma felsefesiyle giren Xiaomi, son dönemde deneme çalışmaları artan aracın yol testi sırasında çekilmiş bazı fotoğrafları paylaşıldı.

Deneme aşamasında herhangi bir spekülasyona izin vermemek için aracı kamuflaj ile örten Xiaomi, bekleyenleri daha da heyecanlandırdı. Yatırımcılar ile yaptığı toplantıdan sonra konuşan Xiaomi genel müdürü Lu Weibing, aracın geliştirilmesinde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ve ileri bir test aşamasına geçildiğini belirtti.

İlk elektrikli arabası olan Xiaomi MS11’i 2024 yılında piyasaya süreceğini açıklayan Xiaomi, sürdürülebilir araç üretme fikriyle çıktığı projenin deneme testlerine önümüzdeki yılda devam etmesi bekleniyor.