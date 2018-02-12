Xiaomi, Oyuncu Telefonuyla Razer Phone'a Rakip Olacak

Razer'ın 'Hardcore' oyuncuları hedef alan akıllı telefon hamlesinden sonra Xiaomi de benzer bir adım attı. Yan kuruluşu "Black Sharp" adlı marka aracılığıyla oyuncu telefonu çıkarmayı hedefleyen Çin'li şirket, milyar dolarlık mobil oyun pazarındaki devlerle mücadele edecek.

Fiyat-performans noktasında oldukça başarılı cihazlar üreten Xiaomi, Razer gibi oyuncu ekipmanlarıyla tanınan yan markası Black Sharp ile oyunculara yönelik bir akıllı telefon üretecek.

Dünyanın en büyük dördüncü Çin'in ise en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, 120Hz Ultramotion ekran, yüksek kalitede stereo hoparlörler ve Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile donatılmış Razer Phone ile aynı segmentte bir oyuncu telefonu mu piyasaya sürecek bilmiyoruz. Ancak Xiaomi'nin geçmişte yaptıklarına bakarsak, mobil oyun pazarındaki rekabeti üst seviyeye çekeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Nitekim gelen raporlar, Black Sharp adı ile üretilecek amiral gemisinin DSP (Sayısal Sinyal İşleme) entegre ekran kartlarına ve aynı zamanda üstün soğutma sistemlerine sahip olacağını gösteriyor.

Cihaz hakkındaki detaylar çok geç ortaya çıksa da, Xiaomi'nin ilk oyuncu telefonunun birkaç aya tanıtılabileceği söyleniyor. Şirket belki de bir sürpriz yapıp Mobile World Congress 2018'de (Mobil Dünya Kongresi) yeni amiral gemisini gün yüzüne çıkarır? Yine de böyle bir ihtimalin oldukça düşük olduğunu gözardı etmeyelim. Fakat yine de beklemeye değer.

Xiaomi, oyuncu telefonuyla Razer'a rakip olabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.