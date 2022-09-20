Xiaomi Pad 5 Nihayet Android 12 Güncellemesine Kavuştu

Xiaomi, Ağustos 2021'de Xiaomi Pad 5 serisinin lansmanı ile tablet kategorisine yeniden giriş yaptı. Pro olmayan modeli, birkaç ay içinde birden fazla uluslararası pazarda yerini aldı. Piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra ise ürün nihayet Dünya çapında Android 12 güncellemesini alıyor.

Xiaomi, Xiaomi Pad'i Android 11 tabanlı MIUI 12.5 ile piyasaya sürmüştü. Hindistan gibi pazarlarda piyasaya sürülmeden önce ise MIUI 13'e güncellenmişti. Birkaç gün önce Çin'de Android 12 güncellemesine erişti. Bu güncelleme artık cihazın EEA ve Global varyantları için de mevcut durumda.

Ancak ürün için yapılan en son yazılım güncellemesinin 'Kararlı Beta' aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var. Daha basit bir deyişle, yalnızca belirli kullanıcılar için kullanıma sunuldu.

Xiaomi Güncellemeyi Yakında Tüm Bölgelere Ulaştıracak

Bu erken kullanıcılar herhangi bir önemli sorunla karşılaşmazsa güncelleme önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya sunulacak. Aynı zamanda Xiaomi'nin güncellemenin kullanılabilirliğini Hindistan, Rusya, Türkiye ve Tayvan gibi daha bölgesel sürümlere de genişletmesi bekleniliyor.

Bununla birlikte Xiaomi Pad 5'in Android 12 güncellemesini Android 13 çıktığında alması üzücü. Samsung'un tablet serisi için yaptığı gibi şirketin Android 12L'yi piyasaya sürmesi bekleniyordu. Xiaomi Pad 5'in gelecekte Android 13 güncellemesini alıp almayacağı şimdilik bilinmiyor ancak MIUI 14 güncellemesini alabilir.