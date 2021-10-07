Xiaomi Pad 5 Türkiye'de Satışa Sunuldu: Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi kısa bir süre önce tanıttığı Pad 5 modelini resmi olarak ülkemizde satışa sundu. Akıllı telefonlar ile dizüstü bilgisayarlar arasında ideal bir anlaşma olan Xiaomi Pad 5 özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıların dikkatini kazanmayı başaracak bir model gibi gözüküyor.

Xiaomi Pad 5 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.560 x 1.600 Piksel

2.560 x 1.600 Piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Renk Profili: DCI-P3, Dolby Vision

DCI-P3, Dolby Vision İşlemci: Snapdragon 860

Snapdragon 860 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Hoparlör: 4 Adet (Dolby Atmos)

4 Adet (Dolby Atmos) Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Batarya: 8.720 mAh

8.720 mAh Hızlı Şarj: 22,5W

22,5W Ağırlık: 500 Gram

500 Gram Kalınlık: 6,85 mm

6,85 mm Renkler: Kozmik Gi, İnci Beyazı

Xiaomi Pad 5 Qualcomm Snapdragon 860 CPU ve Adreno 640 GPU ile kutudan çıkıyor ve temel bileşenler 6 GB RAM ile destekleniyor. Kullanıcılar ihtiyaçları doğrultusunda 128 GB ya da 256 GB depolama birimine sahip olan varyantı tercih edebiliyor.

Bir tabletin en önemli bileşenlerinden birisi olan ekran ile devam ettiğimizde 11 inç boyutunda 2.560 x 1.600 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir panel ile karşılaşıyoruz. DCI-P3 renk gamını destekleyen bu ekran, Dolby Vision ile de destekleniyor.

Multimedya tarafına baktığımızda her iki yönde konumlandırılmış Dolby Atmos destekli toplamda dört hoparlör görüyoruz. Ayrıca görüntülü görüşmeler için 8 MP çözünürlüğünde ön kamera ve 13 MP çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac standartları yer alıyor.

Son olarak bataryaya değindiğimizde ise boyutuna nazaran gerçekten de güçlü olan 8.720 mAh kapasitesinde bir batarya görüyoruz ve kutudan 22,5W hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bu değerleri ile Pad 5'in gündelik kullanımda günü çıkartan bir yapıya sahip olması oldukça muhtemeldir.

Ayrıca cihazın Pad Klavye ve Smart Pen aksesuarlarına yönelik desteği de bulunuyor: Smart Pen doğal bir yazma deneyimi için 4.096 basınç hassasiyetine sahipken, 240Hz dokunma örnekleme hızına da destek sağlıyor. Pad Klavye ise 1,2 mm tuş vuruşu ile sessiz ve verimli bir kullanım sunuyor.

Xiaomi Pad 5 Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Pad 5 Kozmik Gri ve İnci Beyazı renk seçenekleri ile 6 GB / 256 GB için 3.999 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip. Ürüne göz atmak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Modelin kutusundan Smart Pen ve Pad Klavye aksesuarlarının çıkmadığını hatırlatmak isteriz. Yani bu ürünleri ayrıca satın almanız gerekiyor.