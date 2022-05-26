MediaTek işlemci tarafından desteklenmesi beklenen Xiaomi Pad 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı. Cihazın bu yıl Ağustos ayında piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Xiaomi geçen yıl Hindistan'da ilk çıkışını yapan Pad 5 serisi tabletlerini Çin pazarında piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket, önümüzdeki aylarda Çin'de halef modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

En son rapora göre yaklaşmakta olan Xiaomi Pad 6 tablet bu yıl Ağustos ayında Çin'de piyasaya sürülecek. Şu anda cihazın kesin lansman tarihi ve satış tarihi hakkında daha fazla bilgi yok. Sızıntılarıyla ünlü Mukul Sharma'dan gelen bir başka rapor, Xiaomi'nin şimdi Avrupa'da 22081283G model numarasına sahip Xiaomi Pad 6'yı test etmeye başladığını ve tabletin Temmuz sonu veya Ağustos ayında piyasaya sürülebileceğini de gösteriyor. Yaklaşan Mi Pad 6'nın 22081283G (L83) model numarasıyla EEC sertifika merkezinde de görüldüğü iddia edilirken ayrıca Redmi'den L81A modeline sahip başka bir tabletin de tespit edildiği bildiriliyor.

Xiaomi ve Redmi 4 Yeni Tableti Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Xiaomi ve Redmi'nin piyasaya en az dört yeni tablet – L81, L81A, L82 ve L83 – sürmeye hazırlandığı tahmin ediliyor. Bunlardan biri Redmi cihazı olurken, diğer üçü Xiaomi Pad 6'nın varyantları olması bekleniyor. Rapor, şirketin işlemcilerde de değişikliğe gideceğini ve Xiaomi Pad 6 serisinin, önceki modellerinde bulunan Qualcomm Snapdragon serisi işlemciler yerine MediaTek işlemciler tarafından destekleneceğini ekliyor.

Şu an itibariyle, Xiaomi ve Redmi'den çıkacak bu tabletler hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak ürünler birkaç ay içinde resmiyet kazanabileceğinden önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazla bilgi almayı umuyoruz.

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