Xiaomi'nin Merakla Beklenen Tableti Xiaomi Pad 6 Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Merakla beklenen tablet Xiaomi Pad 6 Türkiye'de satışa sunuldu. Hem iş hem de eğlence için tasarlanan tablet, 31 Temmuz'a kadar erken satın alanlara 500 TL indirimle satışta.

Xiaomi Pad 6, keskin görüntüler sunan ve Snapdragon 870 işlemci tarafından desteklenen 11 inç WQHD+ ekrana sahip. Tablet ayrıca 8.840 mAh pili ile gün boyunca kesintisiz üretkenlik sağlıyor.

Gelişmiş üretkenlik arayan profesyoneller için Xiaomi Pad 6, MIUI for Pad yazılımı, Xiaomi Smart Pen (2. nesil) ve Xiaomi Pad 6 Klavye ile birlikte geliyor. Tabletin FocusFrame işlevi ve dört mikrofon gibi özellikleri, verimli video görüşmeleri ve azaltılmış arka plan gürültüsü sağlıyor.

Eğlence söz konusu olduğunda ise Xiaomi Pad 6, Dolby Vision® ve Dolby Atmos®'u destekleyerek sürükleyici bir ses ve görsel deneyim sunuyor. İnce ve şık bir tasarıma sahip olan tablet, yalnızca 490 g ağırlığıyla iş veya eğlence için yanınızda taşıyabileceğiniz en iyi dostunuz hâline dönüşüyor.

Xiaomi Pad 6 Türkiye Fiyatı

Xiaomi Pad 6, sınırlı süreli indirimle 10.799 TL fiyatla Türkiye'de satın alınabilir durumda.