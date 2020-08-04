Xiaomi'den Yeni Patent: Ekranı Ayrılabilen Telefon

Xiaomi, modülerliği yepyeni bir seviyeye taşımayı düşünüyor. Cihazın gövdesinden ayrılabilen ve muhtemelen kablosuz olarak kullanılabilen ekranın patentini aldı.

LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan patent bugün Çin’in Fikri Mülkiyet İdaresi’nde (CNIPA) yayınlandı. 31 Mart 2020’de alınmış gibi görünüyor. Xiaomi’nin iki parçalı mekanizmasının çizimleri yaklaşık 22 ürün görselinde bulunuyor.

Ekranı Ayrılabilen Akıllı Telefon

Cihaz, ana gövde kısmı ve çıkarılabilir ekran kısmı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Gövde kısmı ekrandan daha kalın gibi görünüyor. Ancak ilginç olan nokta, kameralar için delik çentik veya pop-up sistemi olmadan tam ekran sunması. Ekranın kendi pili olması da muhmetel ancak net olarak gözükmüyor. Bu, cihazın ekran altı kamera çözümünü kullanabileceği anlamına da geliyor. Patente arka ekran ve gövdenin önden görünümü, her biri 10 pimli çift konektörü ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte, Xiaomi’nin modülerliğe ulaşmak için burada ne tür bir konektör kullanmayı planladığı bilinmiyor. Bunun dışında altta USB-C bağlantı noktası, hoparlör ve mikrofon ızgarası mevcut. Solda SIM kart yuvası bulunurken sağda ses tuşları ve güç tuşu bulunuyor. Cihazın arkasında altta flaş ışığı ile birlikte dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu görülüyor.

Sonuç olarak patent çok ilginç görünüyor. Bluetooth aracılığıyla daha uzun telefon görüşmeleri için tek başına ekranın kullanılması, gövde bölümü hareket ederken selfie’ler için vizör gibi modüler özelliklerin kapılarını açabilir. Bununla birlikte, tüm patentlerin gün ışığına çıkmadığını da belirtmek gerek.