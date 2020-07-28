Xiaomi'den İlginç Patent: Kablosuz Kulaklığı İçinde Akıllı Telefon

Kablosuz kulaklıklar ya akıllı telefonların kutularından çıkıyor ya da aksesuar olarak ayrı satılıyor. Xiaomi’nin yeni ortaya çıkan patentine göre telefonlara dahili olacak. Kablosuz kulaklığı gövdesinde taşıyan Xiaomi telefon göründü.

Xiaomi, yeni teknoloji ve tasarımları ilk deneyen markalardan biri. Mi Mix Alpha koncept akıllı telefon, şirketin yenilikçi felsefesinin harika bir örneği ve şimdi yeni bir patent yerleşik kablosuz kulaklıkla gelen benzersiz bir akıllı telefonu ortaya çıkardı.

Kablosuz Kulaklıklar Telefonun İçinde

LetsGoDigital’den gelen rapora göre, Xiaomi 24 Temmuz’da yayınlanan WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) ile patent başvurusunda bulundu. Patentte akıllı telefonla ilgili en göze çarpan özellik şüphesiz ki cihazın üzerine yerleştirilmiş iki kulaklık. Kablosuz kulaklıklar kaleme benzer şekilde akıllı telefonun gövdesine yerleştirilmiş ve kullanım için dışarı çekilebiliyor, kolayca gizlenebiliyor. Bu, ayrıca şarj kutusu taşıma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Kulaklıklar da benzersiz, kafaları büküleyebiliyor. Başka bir deyişle, kullanılmadığı zaman gizlenmek için yüzleri yukarı bakıyor, kullanıcının kulağına uyum sağlamak için yana bükülebiliyor. Kulaklıklar ayrıca aramalar için hoparlör görevi görüyor. Kablosuz kulaklıkları dikkatlice bakıldığında, Xiaomi Mi True kablosuz kulaklıklara benzediği anlaşılıyor.

Bu tasarım oldukça faydalı ve çekici görünse de, ne yazık ki ek pil tüketimi veya suya dayanıklılık gibi cihazın kendisi üzerinde bazı olumsuz etkileri olabilir. Bununla birlikte Çinli teknoloji devinin böyle bir cihaz üretip üretmeyeceği bilinmiyor.