Xiaomi Patlayan Redmi Note 7 Pro için Harekete Geçti!

Xiaomi, Vikesh Kumar tarafından kullanılan ve aniden alev alarak patlayan Redmi Note 7 Pro'nun ardından harekete geçti.

Servisten Beklediğini Alamadı

Akıllı telefon üreticileri son birkaç yıldır daha iyi ve daha güvenli bileşenlere önem veriyor ve bu nedenle akıllı telefonların neden olduğu kazalarda önemli bir düşüş gözlemleniyor. Tüm bunlara karşın bu, onları risksiz bir ürün haline getirmez. Örneğin geçtiğimiz haftalarda patlayan Redmi Note 7 Pro modelini ele alalım.

Vikesh Kumar isimli kullanıcının sahip olduğu Redmi Note 7 Pro, geçtiğimiz haftalarda aniden ısınarak alev aldı. Saniyelerin dahi önemli olduğu patlama sırasında hızlı davranan Kumar, bu kazadan herhangi bir fiziki hasar almadan kurtuldu.

Daha sonrasında bunun kendisinden kaynaklanmadığını ve tüm aksesuarlarının dahi orijinal olduğunu vurgulayan kullanıcı, yetkili teknik servise başvurarak yardım istedi. Nitekim beklediği yanıtı alamadı. Servis, kendisine yeni bir cihazda yüzde 50 indirim yapabileceklerini vurguladı.

Genel Müdürlük Araya Girdi

Daha sonrasında tüketiciye ulaştıklarını belirten Xiaomi yetkilileri, "Sorun, müşteri ile dostane bir şekilde çözüme kavuşturuldu. Tüketicinin tam memnuniyeti sağlandı. Tüketicilerimizi derinden önemsiyoruz ve gerekli tüm yardımı sağlıyoruz." dedi.

Akıllı telefonlar yapısı itibarıyla karmaşık cihazlardır ve kullanım sırasında azami dikkat gerektirir. Geçmişe kıyasla daha güvenli bir hale gelseler de gerçekten fiziksel bir hasara yol açmaları halen mümkün. Bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm sorunlara karşın gerekli önlemleri almak gerekiyor.