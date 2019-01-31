Xiaomi Pocophone F1'in Kamera Kalitesi Beklentilerin Çok Üzerinde Çıktı

Xiaomi’nin fiyat performans telefonu Pocophone F1 ya da POCO F1, DxOMark tarafından kamera testlerine sokuldu. Amiral gemilerinin altında olmasına karşın Pocophone F1 kamera puanı, beklenenin oldukça üstünde çıktı.

Xioami, ürettiği üst seviye modellerin yanı sıra Nokia tarzı polikarbon çerçevelerle desteklediği Pocophone F1’i, çok daha ucuza piyasaya sürmüştü. Halihazırda ülkemizde 2 bin 400 lira seviyelerinde satılan telefon, üst seviye telefonların fiyat olarak çok arkasında olmasına karşın, donanımsal olarak onlarla yarışacak performanslar vermişti. Telefonun sadece donanım olarak değil; kamera kalitesi konusunda da yüksek fiyatlı telefonlardan aşağı kalır yanı olmadığı gün yüzüne çıktı.

Xiaomi POCO F1, bir önceki senenin teknolojisi kullanıyor gibi görünse de nihai performans olarak birçok telefonu geride bırakmayı başardı. 5MP f/2.0 derinlik sensörü ile 12MP f/1.9 sensör barındıran telefon, her ne kadar umut vaat ediyor gibi görünmese de neredeyse en iyi sonuçlardan bir tanesini aldı.

DxOMark, sonuç bölümünde telefonun hem fotoğraflarda hem de videolarda otofokusunun oldukça iyi olduğunu dile getirdi ve bu özelliğine bir seri övgü dizdi. Bununla yetinmeyen internet sitesi, çift dolgulu flaşın ışıksız ortamlardaki çekimlerin kalitesini artırdığını aktardı. Buna rağmen telefonun pozlama problemleri sebebiyle HDR konusunda sıkıntılar yaşadığı da not düşüldü.

Telefonun kamerasını çok farklı kriterler üzerinden değerlendiren internet sitesi, Xiaomi Pocophone F1 modeline 100 üzerinden 91 puan verdi. Telefon bu sonuçla iPhone 8 ve Samsung Galaxy S8 gibi modellerin hemen arkasında, en iyiler arasında yerini aldı.