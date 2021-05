Xiaomi'den RAM Genişletme Geliyor: Ucuz Telefonlar Bayram Edecek!

Xiaomi RAM genişletme özelliği nasıl açılır? Çinli üretici Xiaomi'nin sızdırılan son MIUI özelliği, depolama alanından belleğe aktarım yapılacağını gösteriyor. Xiaomi'nin sanal RAM özelliğiyle ucuz telefonlar performans artışı yaşayabilir.

Günümüzde çoğu akıllı telefon, çoklu görev ve oyun için yeterli belleğe sahip. Bütçe telefonları bile en az 4 GB ila 6 GB RAM ile gelirken, daha yüksek performanslı telefonlarda 12 GB ve hatta 16 GB RAM seçenekleri bulunuyor.

Yine de kullanıcılar gecikmelerle karşılaşabilir ve performansla ilgili sorunlardan şikayet edebilir. Akıllı telefon üreticileri bu sorunu çözmenin yollarını bulmaya çalışıyor. Vivo, yakın zamanda piyasaya sürdüğü X60 serisine sanal RAM özelliği eklemişti ve şimdi Xiaomi'nin benzer bir çözüm üzerinde çalıştığına inanılıyor.

Sızıntı sahibi Kacper Skrzypek, MIUI'da bellek genişletme özelliğini fark etti. Gelecekteki Xiaomi telefonlarında yer alabilecek bu özelliğin varlığını doğrulamak için ekran görüntüsü de paylaştı.

Bu özellik, Vivo'nun sanal RAM'ine benzer şekilde çalışıyor. Çoklu görevlerin üstesinden gelmek için depolama alanının sanal kısmı RAM'e aktarılıyor. Skrzypek'in paylaştığı tweet'e göre, RAM genişletme şimdilik 1 GB ile sınırlı.

Update: just managed to activate this menu on my phone. It isn't officially supported by any released Mi phone for now (requires 2 props to work). 1 GB is set for test by myself. pic.twitter.com/AfhTnTX3vA