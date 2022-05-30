Xiaomi'nin Yeni Uygun Fiyatlı Telefonu Redmi 11 5G Geliyor

Uygun fiyatlı telefonları kaliteli özelliklerle buluşturmasıyla ünlenen Çinli şirket Xiaomi'nin popüler Redmi serisinin yeni telefoun Xiaomi Redmi 11 5G'yi yakında gündemde daha çok göreceğiz.

Özellikle uygun fiyatlarıyla öne çıkan serinin yeni telefonu olma niteliğini taşıyan Redmi 11 5G, uygun fiyatına karşılık sahip olduğu teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. 2,2 Ghz'e sahip MediaTek Dimensity 700 işlemciyle gelmesi beklenen telefonun grafik işlemcisi noktasında görevi Mali-G57 üstlenecek.

6.58 inçlik LCD ekranla birlikte 90 Hz'e kadar yenileme hızı sunacak olan Redmi 11 5G, özellikle bu segmente göre gayet iyi bir yenileme hızı sunuyor. 4 GB RAM'e sahip olacak telefonun şimdilik bilinen tek problemi 64 GB'lık az bir depolama alanına sahip olacak olması gibi görünüyor. Pil noktasında da 18W şarjlı 5.000 mAh ile karşımıza çıkıyor.

Önümüzdeki Haziran ayında tanıtılacağı söylenen Redmi 11 5G'nin tüm özellikleri şu şekilde:

Xiaomi Redmi 11 5G Özellikleri