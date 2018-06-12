Xiaomi Redmi 6 ve 6A Tanıtıldı

Çinli şirket Xiaomi'den orta ve giriş seviyesine hitap eden yeni Redmi modelleri geldi. Çin'de yapılan lansman kapsamında tanıtılan Redmi 6 ve 6A'nın kendi kategorileri içerisinde güzel bir alternatif oluşturduklarını belirtmek gerekiyor. İşte bugün tanıtılan yeni modeller:

Xiaomi Redmi 6 Teknik Özellikleri

Mediatek'in Helio P22 yonga setinden gücünü alan cihazda 5.4 inçlik HD+ ekran yer alıyor. 3 GB RAM / 32 GB dahili depolama veya 4 GB RAM / 64 GB dahili depolamalı iki farklı versiyona sahip olan Redmi 6'nın 3000 mAh'lık bir bataryası bulunuyor. Ancak cihaz 12nm'lik işlemci kullanddığı için bu bataryanın gayet yeterli olacağı düşünülüyor.

Arkada çift 12MP + 5MP kamera kurulumuna sahip olan cihazın ön kamera çözünürlüğü ise 5MP. Arkada portre moduna destek sağlayan üreticinin MIUI 10 arayüzünün yapay zeka desteğini de unutmamak gerekiyor.

Xiaomi Redmi 6A Teknik Özellikleri

Redmi 6'ya göre daha düşük donanıma sahip olan 6A'nın gücünü MediaTek Helio A22 yonga seti karşılıyor. 2GB RAM ve 16GB dahili hafızayla geleceği belirtilen cihazın 12nm üretim teknolojisi sayesinde, daha yüksek performans ve daha fazla pil tasarrufu sunacağı dile getirildi. Yine aynı şekilde bu cihazda da 3000 mAh batarya yer alıyor.

Arkada ve önde tek kameraya sahip olan 6A'nın sırayla 13MP ve 5MP'lik kameraları bulunuyor. Yine bu modelde de yapay zeka desteğiyle daha başarılı fotoğraflar çekmek mümkün. Ayrıca parmak izi sensörüne sahip olan cihazın yazılımsal olarak desteklenen bir yüz tanıma özelliği bulunuyor.

Xiaomi Redmi 6 / 6A Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Xiaomi Redmi 6'nın başlangıç fiyatı 125 dolar iken, 6A ise yalnızca 95 dolar civarında olacak. Ayrıca her iki cihazın 15 Haziran tarihinde Çin pazarında satışa çıkacağı belirtilirken diğer pazarlara gelip gelmeyecekleri ise henüz bilinmiyor.

Peki ya siz yeni Redmi 6 ailesini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!