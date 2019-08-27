'Xiaomi Redmi 7A' İçin Yeni Kamera Özellikleri

Xiaomi’nin bütçe telefonu Redmi 7A, en son MIUI güncellemesi ile birlikte 'Portre Modu' ve 'Yapay Zeka Sahne Tespiti' gibi yeni kamera özelliklerine kavuştu.

Ayrıca MIUI'ın 10.2.7.0 sürümü de Temmuz güvenlik yamasıyla birlikte geliyor.

Yeni 'Portre Modu' hem 5MP selfie kamerasında hem de 12MP Sony IMX486 sensörüne sahip ana kamerada kullanılabiliyor.

'Yapay Zeka Sahne Tespiti' özelliği; Ortam, Sahne, Bitkiler, Yaşam Tarzı ve Hindistan'a özgü altı adet mod dahil olmak üzere 5 ana başlıkta toplam 33 kategoriye sahip. Bunların yanı sıra yeni yazılımla birlikte kararlılık konusunda da bazı iyileştirmeler geliyor.

Söz konusu güncelleme yayınlanmaya başladı ancak yeni özellikleri denemek için sabırsızlanıyorsanız, güncellemenin gelişini beklemek zorunda değilsiniz. Bunun yerine yeni yazılımı doğrudan MIUI Topluluk forumundan indirerek cihazınıza kurabilirsiniz.