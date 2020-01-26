Xiaomi Redmi 8A, Android 10 ile Geekbench Testlerinde Görüntülendi!

Xiaomi'nin son modellerinden birisi olan Xiaomi Redmi 8A, Android 10 işletim sistemi ile Geekbench'te görüntülendi.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 2019 sonlarında piyasaya sürdüğü modeli Xiaomi Redmi 8A, yeni bir güncelleme almıştı. Kasım ayında MIUI 11'in son sürümünü alan cihaz her ne kadar güncelleme alsa da temelinde Android 9 Pie üzerinde sürdürülüyor. Yani Android 9 üzerinden MIUI 11 kullanılıyor.

Şirket, cihaza Android 10 güncellemesini getirmeye hazırlanıyor ki, Geekbench testleri de bunu onayladı. Android'in en son sürümü olan Android 10 işletim sistemini kullanan Redmi 8A, testlerde görüntülendi. Testlerin sonucunda Single-Core'da 864 puan alan cihaz, Multi-Core'da 3669 puan almış. Test tarihi, cihazın modeli ve işletim sistemi de raporda mevcut.

Xiaomi Redmi 8A'nın alacağı Android 10 güncellemesinin tüm cihazlara ne zaman geleceği belli değil. Ancak tarihin çok uzak olmadığını düşünüyoruz. Giriş seviyesi bir telefonda Android 10 kullanılması tabiki kullanıcıları sevindirecek. Satışlarda da etkisi olacaktır. Bakalım cihaza güncelleme ne zaman gelecek?