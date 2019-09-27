Xiaomi Redmi 8A’dan Sonra Şimdi de 8A Pro Geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını öğrenmek şaşırtıcı bir durum sayılmaz. Fakat söz konusu telefonun Redmi 8A Pro olarak adlandırılacak olması oldukça ilginç. Bu adlandırma, Xiaomi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan RF belgelendirme detaylarında ortaya çıktı.

Aslında Redmi 8A daha birkaç gün önce tanıtılmıştı ve Redmi 8A Pro adlı yeni bir telefonun gelişini kimse beklemiyordu. Çünkü giriş seviyesinde uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunan Redmi A serisinde daha önce bu tarz bir yaklaşım sergilenmemişti.

Yeni telefonun Redmi 8A’dan farklı olarak hangi özelliklerle geleceği henüz bilinmiyor. Yine de Redmi 8A ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Redmi 8A’nın özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak, çentikli bir tasarıma sahip olan telefonun 6.22 inç HD+ LCD ekran ve Snapdragon 439 yonga setine sahip olduğunu biliyoruz.

2GB/3GB RAM seçenekleri ve 32GB depolama alanıyla gelen cihazda 5.000 mAh’lik bir batarya sunuluyor. Telefonun kamera özelliklerinin ise, 8MP selfie kamerası ve 12MP ana kameradan oluştuğunu biliyoruz.

Redmi 8A’da Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 arayüzü bulunuyor ve MIUI 11 de yakında yayınlanacak. Redmi 8A Pro ise MIUI 11’i zaten bünyesinde barındırır şekilde gelebilir.