Xiaomi Redmi 9 Tanıtılmadan Satışa Sunuldu, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi’nin Redmi telefonları, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kullanıcı için bütçe dostu Android telefonlar. Şirket, bu ayın sonunda Redmi 9 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi Redmi 9 özellikleri ve fiyatı, merak edilen tüm detaylarıyla haberimizde.

Redmi 9 Nasıl Olacak?

Redmi 9 serisi (Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9) teknik özellikleri Haziran ayı başında sızdırılmıştı ancak ilk kez bir mağazada görüldü. Filipenler’deki bir perakedenci aracılığıyla yeni sızıntı, Redmi 9’un tasarım ve özelliklerine ilişkin tüm merak edilenleri ortaya çıkardı. Redmi K30 (Hindistan’daki adıyla Poco X2) modeline benzerliğiyle dikkat çeken Redmi 9, arkada dikey hizalanmış dörtlü kamera kurulumu ve parmak izi okuyucusu ile önde su damlası çentikli ekranı ile dikkat çekiyor.

Redmi 9 press renders, promo material and specifications from https://t.co/URlRemXlJt (1/4)

-MediaTek Helio G80

-6.53” FHD+, 2340 x 1080

-13MP (f/2.2) + 8MP (f/2.2) Wide-Angle + 5MP (f/2.2) Macro + 2MP Depth (f/2.4)

-5020mAh

-3.5mm jack, USB-C port, IR Blaster, Dual SIM + microSD pic.twitter.com/YvOHcp8T8h — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 6, 2020

Redmi 9 Özellikleri

MediaTek’in sekiz çekirdekli (2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55) Helio G80 işlemcisi ve Mali-G52 MC2 grafik işlemcisini taşıyan telefon, 6.53 inç FHD+ çözünürlüğe çıkabilen ekranla bizleri karşılayacak. 3GB RAM/4GB RAM + 32GB/64GB depolama ile gelen telefona 18W şarjı destekleyen 5020 mAh batarya güç sağlıyor. Telefonun arkasında 13MP ana, 8MP ultra geniş, 5MP makro, 2MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi bulunurken, önünde 8MP selfie kamera bulunuyor. USB-C portundan şarj alan telefonda Bluetooth kulaklıkları tercih etmeyenler için 3.5mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Redmi 9 Fiyatı

Mor, yeşil ve gri renkleri ile gelen Redmi 9’un fiyatı 178 dolar ancak mağazada indirimli fiyatla (147 dolar) satılıyor. Türkiye’de son olarak Redmi Note 9 Pro modeli satışa sunuldu.