Xiaomi Redmi 9 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Xiaomi bir süredir yeni akıllı telefon modeli Redmi 9 ile gündeme geliyor. Öte taraftan yeni modelin ne zaman tanıtılacağı resmi olarak açıklandı. İşte Xiaomi Redmi 9 tanıtım tarihi, fiyatlandırma bilgisi ve teknik özellikleri hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

Sıfırdan başlayanlar için yeni modelin 'Daha Fazla Eğlence' için 'Daha Fazla RAM' ile geldiği söyleniyor. Bu noktada yeni modelin 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri ile gelmesini bekleyebiliriz. Bu arada cihaz HyperEngine ile birlikte geliyor ve bu, MediaTek ile ilişkili olduğu için yeni modelde MediaTek işlemciye yer verileceğini söyleyebiliriz.

The answer to "Where is 9⃣?" is finally revealed! 👉



Mi Fans, excited that all-new #Redmi9 is launching in #India on 27th Aug 2020! 😍



Get ready to enter a fun life of #MoreRAMMoreFun! 💖 Know more here: https://t.co/a02cMkUBY7



RT and spread the word. 🔁#Xiaomi ❤️ #Redmi 9⃣ pic.twitter.com/S2GdKTc65d