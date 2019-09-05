Xiaomi Redmi AirDots Satış Miktarı İle Dikkatleri Çekti

Xiaomi'nin Redmi markası altında ürettiği uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modeli Redmi AirDots, satışları ile şirketin yüzünü güldürüyor.

Xiaomi akıllı telefonlarda olduğu kadar ürettiği aksesuarlarda da oldukça iddialı bir şirket. Rakiplerine göre daha uygun fiyatlı ürünlerle karşımıza çıkan şirketin kablosuz kulaklık modeli Redmi AirDots, önemli bir satış başarısı yakaladı. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan şirket yetkilileri, Redmi AirDots'un yalnızca bir ay içerisinde bir milyondan fazla sattığını belirtmişti.

Yeni gelen açıklamalar ise kablosuz kulaklık modelinin satışlarının üç milyon birimi geçtiğini ve hızla artış gösterdiğini işaret ediyor. Yaklaşık 15 dolarlık fiyatı ile rakiplerine göre çok büyük bir avantaj sağlayan Redmi AirDots, bu nedenle oldukça talep almakta.

Bununla birlikte şirketin dokunmatik panele sahip Xiaomi AirDots modeli de 30 dolarlık fiyattan hala satışa devam ediyor.