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Xiaomi Redmi K20'den Yeni Fotoğraf

Redmi K20'den Yeni Fotoğraf
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Mobil

Yılın en iddialı amiral gemisi modelleri arasında yer alan Redmi K20’den yeni bir görsel geldi. Çinli teknoloji devinin yeni cihazı, kırmızı ve mavi renkleri ile karşımıza çıktı. 

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, geçtiğimiz hafta içerisinde -hemen yukarda görebileceğiniz gibi- yeni amiral gemisi K20’nin gövde tasarımını gösteren bir fotoğraf yayınlamıştı.

Cihazın çentiksiz ekran ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile geleceğini doğrulayan Çinli marka, bunun yanı sıra Snapdragon 855 yonga seti, 48MP ana kamera ve 4.000mAh batarya gibi bazı özellikleri de halihazırda onaylamıştı. 

Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan yeni bir fotoğraf, mavi ve kırmızı renklerdeki Redmi K20’yi bizlere gösteriyor. 

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Çin'deki bir mağazada çekilmiş gibi görünen fotoğraf, aynı zamanda oldukça ince bir çerçeveye sahip olan cihazın pop-up yani açılır kapanır selfie kamerasını da ortaya koyuyor.

Posterdeki yazılarda Snapdragon 730 işlemci, 48MP ana kamera ve 4.000 mAh batarya gibi K20’nin temel özellikleri de yer alıyor. Yukarda da söylediğimiz gibi Redmi daha önce bu özelliklerin varlığını zaten doğrulamıştı. 

Snapdragon 730’un yanı sıra Snapdragon 855 işlemci seçeneği de bulunan Redmi K20, 377 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Redmi K20, 28 Mayıs’ta düzenlenecek lansmanda resmi olarak tanıtılacak. 

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