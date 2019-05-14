Xiaomi Redmi K20 Pro, Pocophone F2 Olabilir

Xiaomi’nin alt markası Redmi, ilk amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Teknik özellikleri ve tasarımı sızdırılan Redmi K20 ve Redmi K20 Pro’dan biri Pocophone F2 olabilir.

Redmi K20 ve Redmi K20 Pro Teknik Özellikleri

Fiyat performans akıllı telefonlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanan Çinli üretici Xiaomi’nin alt markası olarak bilinen Redmi, çok yakında üst seviye iki modelle karşımıza çıkacak. Redmi’den üst segment Android telefon görmek isteyen kullanıcıların merakla beklediği model olan Redmi K20 Pro (Pocophone F2 adıyla da karşımıza çıkabilir) hakkında tüm teknik bilgilere sahibiz. 6.39 inç, FHD+ çözünürlüklü, Gorilla Glass 6 ile korunan, parmak izi okuyucu taşıyan çentiksiz AMOLED ekrana sahip olan telefonda üçlü kamera kurulumu var. Ana kamera 48 megapiksel, ultra geniş açılı kamera 8 megapiksel, tele foto kamera da 16 megapiksel. Öndeki 20 megapiksel kamera açılır (pop-up) yapıda. Mobil oyuncuları sevindirecek 27W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya ile gelen telefon, Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor. Pro olmayan modelde Snapdragon 730 kullanılabileceği tahmin ediliyor.

6GB ve 8B RAM, 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri olan Redmi K20’nin renk seçenekleri arasında; Karbon Fiber Siyahı, Buzul Mavisi, Alev Kırmızısı bulunuyor.