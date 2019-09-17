Xiaomi Redmi K20 Serisinden Şaşırtan Satış Başarısı

1 Temmuz tarihinde Redmi K20 serisinin ulaştığı bir milyon birim barajını kutlayan Xiaomi, bugün aynı serinin yeni barajını kutladı.

Rakiplerine göre uygun fiyatları ve güçlü teknik özellikleri ile dikkatleri çeken Redmi K20 serisi, yurt dışında sık tercih edilen modellerden birisi. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir milyon satış barajına ulaşan akıllı telefon ailesi, bugün itibarıyla üç milyon barajını geçti.

Yeni barajı kutlayan şirket, ayrıca Redmi K20 Pro Exclusive Edition modelinin de duyurusunu gerçekleştirdi. Daha iyi performans, daha iyi soğutma ve daha dayanıklı tasarım iddiaları ile öne çıkartılan model, 19 Eylül tarihinde tanıtılacak.

Yeni model hakkında bilinenler kısıtlı olsa da, Lu Weibing bazı temel özellikleri açıkladı. Snapdragon 855 Plus işlemciden gücünü alacak olan model, varyasyonlara bağlı olarak 12 GB'a kadar RAM seçeneği ile gelecek.

Xiaomi Redmi K20 Pro Teknik Özellikleri

Snapdragon 855 işlemci ile performansta zirveye oynayan K20 Pro, 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri ile geliyor. 6.39 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan model, 4,000 mAh Lityum Polimer bataryadan destek alıyor. Bu bataryayı hızlı şarj edebilmeniz için 27W hızlı şarj desteği de bulunmakta.

Kamera tarafında arkada üçlü kamera kurulumuna yer veren model, 48 MP ana kamerası ile dikkatleri çekiyor. 13 MP ekstra geniş açılı ve 8 MP telefoto kameraya da sahip olan model, ön tarafta da 20 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulundurmakta.