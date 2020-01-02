Xiaomi Redmi K30 5G'nin Kutusu Ortaya Çıktı

Xiaomi yakın bir zamanda Redmi K30 5G modelini piyasaya sunacak. Xiaomi CEO'su Lei Jun yeni modelin perakende satış kutusu görselini paylaştı.

Redmi K30 5G'nin Kutusu Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin en çok beklenen modellerinden olan Redmi K30 ailesi şu an halihazırda Çin'de satışta. Bununla birlikte Redmi K20 serisi ile küresel ölçekte başarılı bir satış performansı yakalayan şirketin yeni modelleri de küresel ölçekte satışa sunması bekleniyor.

5G teknolojisinin hayatımıza girmeye başlaması ile birlikte akıllı telefon üreticileri de bu yönde adımlar atmaya başladı. Nitekim Redmi K30 5G modeli de bu yönde atılan adımlardan birisi. Geçtiğimiz saatlerde paylaşım yapan Lei Jun, yeni modelin perakende satış kutusunu Weibo üzerinden yayınladı.

Kutunun görseline göz attığımızda beyaz renkte minimal bir tasarım görüyoruz. Kutu üzerindeki harfler ise renkli bir yapıya sahip. Bu model 7 Ocak itibarıyla Çin'de satışa sunulacak. Buna karşın bu modelin diğer hangi ülkelerde satışa sunulacağı ile ilgili pek fazla bilgi bulunmuyor.

Redmi K30 5G Özellikleri

Redmi K30 geçtiğimiz süreçte belirli pazarlarda satışa sunuldu. Bu modelin 5G varyantı ise önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. K30 5G gücünü Snapdragon 765G işlemciden alıyor. Bu işlemci 5G desteğine sahip orta segment bir işlemci. Baz modelde ise Snapdragon 730 bulunuyor.

6 / 8 / 12 GB RAM ve 64 / 128 / 256 / 512 GB depolama seçenekleri ile satışa sunulacak olan model 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç boyutunda LCD ekran ile geliyor. LCD ekran ile birlikte geldiğinden dolayı ekran içi parmak izi sensörüne sahip değil. Parmak izi sensörü direkt olarak güç tuşunun altında yer alıyor.

Arka tarafta dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 64 MP çözünürlüğündeki ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü ile destekleniyor. Ön tarafta ise ekran içinde ikili ön kamera bulunuyor. 4,500 mAh kapasitesindeki batarya 30W hızlı şarj desteğine sahip.

Redmi K30 5G mavi, kırmızı, mor ve beyaz renk seçenekleri ile muhtemelen ülkemizde de satışa sunulacaktır.