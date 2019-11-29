Xiaomi Redmi K30 Kamerada Öncü Olacak

Redmi K20 serisi ile önemli satış başarılarına imza atan Xiaomi, serinin halefi Redmi K30 ile kamera alanında öncü olacak.

Sony IMX686 Sensör ile Gelecek

Xiaomi'nin son zamanlarda en çok beklenen serilerinden birisi olan Redmi K30 ailesi, geçtiğimiz süreçlerde pek çok sızıntı ile gündeme gelmişti. Yeni sızıntılar yüksek çözünürlüklü ve yeni bir kameraya işaret ediyor.

Daha önceki beklentiler modelin 48 MP çözünürlüğünde IMX586 sensöre sahip ana kamera ile gelmesi yönünde idi. Son raporlarla birlikte modelin 60 MP çözünürlüğünde IMX686 sensöre sahip ana kamera ile kutudan çıkmasını bekleyebiliriz. Bu iddialar doğru ise bu sensörün kullanıldığı ilk model de Redmi K30 olacak.

Bunların öncesinde yeni modelin 5G ağ teknolojisi desteğine sahip olacağı resmi ağızlardan doğrulanmıştı. Bunun için Qualcomm Snapdragon 735 işlemcinin cihazda yer alacağını düşünmemiz mümkün. Henüz hiçbir cihazda yer almayan bu işlemci, yonga üreticisinin 5G destekli ilk orta sınıf işlemcisi olarak öne çıkıyor.

Redmi K30 Fiyatı

10 Aralık tarihinde tanıtılacak olan Redmi K30, aynı gün Çin sınırları içerisinde satışa sunulacak. Bununla birlikte 2020 yılının başlarında küresel bir dağıtımı beklememiz mümkün.