Xiaomi, Redmi K30 Pro 5G'nin Ekran Özelliklerini Paylaştı

Xiaomi’nin Redmi markası, 24 Mart’ta tanıtılacak Redmi K30 Pro’nun özelliklerini paylaşmaya devam ediyor. Şirket tarafından paylaşılan son görsel cihazın ekran özelliklerini açıkça gösteriyor.

Xiaomi Redmi K30 Pro, 24 Mart’ta düzenlenecek online etkinlikte tanıtılacak ve Redmi K30 Pro 5G özellikleri ve fiyatı resmileşecek. Lansmana sayılı günler kala üreticinin kendisinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Redmi, telefonun ekran detaylarını içeren bir afiş paylaştı. K30 Pro 5G, 60Hz yenileme hızına sahip ekran ile gelecek. Bunun yanı sıra cihaz 180Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip Samsung AMOLED ekran paneli ile donatılacak. Ekranın kontrast oranı 5000000:1, maksimum 800 nit parlaklığa ulaşacak. En yüksek parlaklık 1200 nite kadar çıkacak. Ekran ayrıca HDR10+ sertifikalı olacak.

Teknik özelliklere gelecek olursak, Redmi K30 Pro işlemcisi Qualcomm Snapdragon 865 olacak. Arka kamera 64MP Sony IMX686 sensörünü taşıyacak. Zoom versiyonu çift OIS destekleyebilir. Telefonun 33W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Telefon, ayrıca çok serin ısı yayılımı performansı getireceği iddia edilen 3435mm² VC sıvı soğutmalı bir soğutucu ile gelecek.